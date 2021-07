Celebra su 58º aniversario LU17 Radio Golfo Nuevo de Puerto Madryn

28 julio, 2021 Leido: 34

Este miércoles, LU17 Radio Golfo Nuevo de Puerto Madryn cumple 58 años. Además, el 28 de julio se conmemora el aniversario del arribo de los colonos galeses (Fiesta del Desembarco), a partir del cual se celebra la fecha de fundación de la ciudad chubutense.

En diálogo con LU 24, el director de la radio, Héctor “Pepe” Castro, comentó que “desde la emisora siempre hemos tenido una relación especial con Tres Arroyos, a la cual he ido muchas veces porque durante muchos años fui vicepresidente de ARPA cuando Evaristo Alonso era el presidente y con José Luis Basualdo tenemos una gran relación por su paso por Puerto Madryn”, comentó.

Sobre el aniversario, dijo que “nos encuentra en un contexto complicado con reducción de personal, no por despidos ni por suspensiones, sino porque también ha habido gente que tenía riesgos o que tuvo Covid-19 y es una experiencia que nunca hemos tenido pero estamos bien, se está saliendo”.

En tanto, manifestó que “la actividad económica de la ciudad ha recibió un golpe fuerte con esto porque el turismo es importante y es uno de los sectores más golpeados por esta situación pandémica”.

Si bien indicó que “la última semana ha sido interesante” en cuanto al movimiento turístico, advirtió que “no es lo mismo que antes, no han venido extranjeros. Esperemos que esto pase, aguantar y seguir adelante”.

Finalmente, comentó que “está mejorando la situación epidemiológica” y dijo que hoy llegó un número importante de segundas dosis de vacunas contra el COVID-19.

Volver