Celebran el Día del Trabajador Municipal (audio)

8 noviembre, 2025

Cada 8 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Municipal y el sindicato local realizará este sábado una cena y baile para celebrar. Será desde las 21 en el SUM de la Escuela Técnica, con musicalización del DJ Cristian Cuello.

El secretario general, Abel Gómez, dijo a LU 24 que “la nuestra es una fiesta importante”. En ese sentido, anunció que “tendremos la presencia del secretario general la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), y de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), Hernán Doval, y del intendente Pablo Garate”.

Habrá sorteos de muchos premios entre los presentes y reconocimientos especiales a afiliados que cumplen 30 años.

Salarios: “Están muy depreciados”

Por otra parte, en cuanto a los salarios, Gómez afirmó que “estamos solicitando una reunión ya que están muy depreciados, como en todos lados. En el tema económico, este municipio no escapa al resto. Todavía tenemos que sentarnos a conversar”.

