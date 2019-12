Celebraron el cumpleaños del Papa compartiendo un almuerzo con personas que trabajan en un basural marplatense

Ayer cumplió 83 años el Papa Francisco y un ex sacerdote que participa del Movimiento de Curas Casados, organizó un asado para 200 personas que trabajan en un basural de Mar del Plata.

Francisco Vacazur, contó a LU 24 que se cocinaron 8 costillares para unas 250 personas que asistieron a la celebración del cumpleaños en un basural de Mar del Plata: “Yo dejé los hábitos, pero nunca la vocación. Con el movimiento de curas casados hemos armado esto. El cariño es mucho más que todo. Lo quiero mucho al Papa y somos amigos y de esa manera celebramos su cumpleaños. Fue con el apoyo de la gente. Fue ayer al mediodía y hasta uno de los chicos sorteó una bicicleta. Esto no tiene otro fin más que el de dar más amor. Era importante recordar lo que él dice, ayudar a los más necesitados y llevarle una buena noticia”, dijo.

Según comentó, asistieron a la propuesta unas 250 personas, “la gente que trabaja y el equipo nuestro que son unas 25 personas. Hacemos esto en distintos lados y la gente estaba muy feliz. Me vine triste porque la realidad no cambia, hay gente que come basura en un país tan rico. Ojala en esta navidad podamos valorar, dar más amor y una palabra”.

