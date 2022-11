Celebraron las siete décadas de TRAFER S.A. al servicio del productor agropecuario

5 noviembre, 2022

La firma TRAFER S.A. celebró este sábado con un almuerzo en la Sociedad Rural, sus 70 años de vida empresarial. El evento contó con la participación del intendente Carlos Sánchez, el diputado provincial Cuto Moreno, y representantes de fabricantes de maquinaria agrícola nucleados en MAGRIBA, quienes de manera previa tomaron contacto con la prensa para detallar aspectos vinculados a la actualidad del sector y, en el caso de los integrantes de la firma, trazar a su vez una consideración específica vinculada a los orígenes de la firma, su crecimiento y la actualidad que los ocupa.

El Intendente Municipal se mostró orgulloso de la empresa

El intendente Carlos Sánchez, presente en la celebración, dijo: “uno que ha visto nacer esta empresa, realmente es un orgullo para todos nosotros ver el crecimiento que ha tenido, continúa con la historia metalúrgica de Tres Arroyos. Es una de las empresas que está sosteniendo el rubro en la región, ya que vende a nivel nacional y también exporta, y nosotros desde el municipio tratamos de acompañar como a otras. Hacemos todo lo posible para asistirlas desde el estado porque además de producir también son fuentes de trabajo.

Trafer es un ejemplo de desarrollo en los últimos 70 años, fue una de las primeras que llegó al Parque Industrial y es muy satisfactorio como Intendente estar en esta celebración por los 60 años de trayectoria”.

La tercera generación en la palabra de Ariel Fernández

Ariel Fernández, tercera generación en la compañía, por su parte dijo: “es un momento muy importante para la empresa y para los trabajadores, ya que es la consolidación de lo que fue la participación de quienes trabajaron desde el principio. Todo comenzó con mi Abuelo Pancho y su socio Piero, siguiendo con la segunda generación con sus hijos, que han hecho una empresa modelo en lo material, instalaciones, pero lo más importante son los valores y el compromiso con clientes y trabajadores. No es una casualidad sino una consecuencia llegar a cumplir 70 años de actividad.

Hoy se presentan una serie de desafíos, que tiene que ver con los cambios generacionales, aunando la experiencia de Polo, Rita, Horacio, que vienen trabajando desde hace años, tenemos que ponernos a tono con los cambios y exigencias que requieren estos tiempos que corren.

La tercera generación se encuentra con la vara muy alta, tenemos maquinarias de última generación, instalaciones impecables, y el objetivo sería agregarle valor a lo que es la gestión con todo lo que tiene que ver a la incorporación de las nuevas tecnologías”.

Horacio Fernández: “Nos enseñaron a hacer un buen producto de calidad”

Horacio Fernández, presidente de TRAFER S.A, en contacto con LU 24 y en el marco de la celebración, se mostró “muy emocionado por este reconocimiento de clientes y amigos, llegando a los 70, con la alegría que está la tercera y cuarta generación en la empresa”, y sostuvo que “los cambios generacionales son buenos, porque la juventud trae nuevas ideas; nos pasó a nosotros cuando tomamos la conducción en el 86, y creo que se va a completar y seguir el desarrollo de la empresa donde siempre hay oportunidades”.

Uno debería descansar, pero no sabe qué hacer, la verdad es que estando los chicos, uno debería hacerlo; la tecnología nos va superando; pensar que en las primeras etapas era todo manual y ahora se genera una revolución con la tecnología, la mano de obra tiene que ser más calificada”.

El futuro

La mirada “es muy difícil, muy compleja, hemos tenido subibaja en las empresas, todos producimos un mismo producto, pero bailamos al ritmo del sector agropecuario, que si se cae nos caemos nosotros también; en la medida que la producción siga creciendo la demanda seguirá creciendo”.

Nos enseñaron a hacer un buen producto, de calidad, y eso es lo que nos ha dado en estos 70 años el crédito para poder funcionar, y hemos logrado credibilidad, hemos hecho los esfuerzos, lo tomamos de los viejos y avanzamos, y hoy estamos dejando una empresa fundamental”, dijo.

Zubeldía de MAGRIBA: “Las empresas radicadas en el interior tienen otra realidad”

El representante de MAGRIBA, denominación que nuclea a fabricantes de maquinaria agrícola y agro partistas de diversos municipios de la provincia de Buenos Aires, Hernán Zubeldía, presente en el aniversario de TRAFER, abordó temas vinculados a la realidad por la cual atraviesan las empresas, y destacó que “esperan tener un mercado más estable respecto a las ventas” y afirmó que “no se puede manejar una empresa desde una oficina de Puerto Madero”, a diferencia de las empresas radicadas en el interior del país, a la vez que expuso las dificultades que se presentan respecto a la compra de insumos importados: “hay componentes que sí, y otros insumos que no, y esperemos que pase el invierno para seguir trabajando”, dijo.

“Todo lo que nosotros podamos tener como insumo especial, como la chapa, tiene tendencia bajista y esperemos que se traslade al precio que está bajando; espero que podamos tener siempre en claro lo que son las importaciones para hacer una proyección para seguir tomando políticas crediticias, y estamos trabajando máquinas más grandes, se trasladó mucha parte de mano de obra rural a la mano de obra industrial; hay menos personas en el agro y creo que se compensa porque a veces hablamos por separado pero están conviviendo las dos cosas, tenemos un error al creer que agregar valor es solamente cuando tenemos el grano por delante pero si a ese grano lo producimos, con maquinaria agrícola nacional le agregamos más valor, damos más trabajo”, explicó, y agregó: “somos todas fábricas que estamos en el interior del país, somos empresas familiares que estamos muy arraigadas en el lugar donde estamos; no es que nos vamos a Brasil, después a China y luego volvemos a Argentina, eso hace que la maquinaria agrícola tenga una condición muy particular”.

Respecto al futuro en 2023, teniendo en cuenta que es un año de elecciones, Zubeldía sostuvo que “todos los años electorales tienen cosas buenas y cosas malas; hay medidas que son favorables y otras no, yo espero que tengamos un ambiente de laburo tranquilo y que tengamos líneas para poder seguir financiando. Tenemos que tener un ritmo de crecimiento sostenido, no estar un año sobrevendidos, y otro año vendiendo cheques para pagar sueldos, creo que tenemos que empezar a laburar en conjunto con los empleados, hablar con los gremios ya no existe más el enfrentamiento empresa contra el empleado; hoy día pasamos nueve horas por día con la gente que labura junto con nosotros, no podes manejar una empresa desde una oficina en Puerto Madero, nosotros la realidad de ellos las vemos día a día”.

