Celiaquía: ¿enfermedad o condición?

9 mayo, 2024

Cada 5 de mayo se conmemora el “Día Internacional de la Celiaquía”. Esta enfermedad presenta una intolerancia permanente al gluten, el cual se encuentra en trigo, centeno, cebada y avena. La celiaquía se presenta en personas que tienen predisposición genética y se desarrolla a través de una respuesta inmunológica, en cualquier momento de la vida desde la lactancia hasta la adultez avanzada.

Cuando hablamos de enfermedad celíaca, hacemos referencia a personas que no están diagnosticadas, (8 de cada 10 celiacos no tienen diagnóstico) o que no llevan adelante una alimentación libre de gluten. La enfermedad no permite la absorción de nutrientes, hay déficits de vitaminas y minerales, generando un estado de enfermedad.

Una persona que tiene una alimentación libre de gluten, sale del estado de enfermedad, ya que recupera las microvellosidades intestinales y alcanza parámetros médicos normales. Es ahí cuando solo queda la condición celiaca que lo lleva a tener una alimentación libre de gluten de por vida.

Por último, quiero remarcar que quien es diagnosticado con celiaquía tendrá que hacer una dieta libre de gluten siempre, sin excepción y para toda la vida.

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

En las redes me encontrás como @alegrizar Facebook|Instagram|TikTok

