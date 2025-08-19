CELTA alerta a sus asociados por el ciberdelito

Ante los eventos que son de público conocimiento, donde vecinos y empresas de Tres Arroyos dan cuenta recurrentemente del hackeo de sus teléfonos y/o cuentas de WhatsApp o intentos de estafa bancaria, invocando los delincuentes ser empleados de empresas prestadoras de servicios públicos, CELTA informa que las eventuales comunicaciones que pueda efectuar la cooperativa a sus asociados son meramente informativas.

Y que, en ningún caso, de ninguna manera, CELTA solicitará al asociado ningún tipo de código telefónico, CBU, cuenta bancaria, ni ningún otro dato sensible y/o confidencial.

En consecuencia, alertan que si reciben un llamado al teléfono celular o fijo, de alguien que se identifica como parte de la cooperativa, y que después de serle informado algún evento, deuda, trámite o beneficio, les solicita algún tipo de código telefónico, CBU, cuenta bancaria, etcétera, no provean ningún tipo de información, corten esa comunicación, y alerten a sus vecinos, familiares y amigos del accionar delictual, pues esa comunicación no es de la cooperativa, sino que son delincuentes que pretenden aprovecharse de la situación, abusando de la buena fe de los vecinos.

CELTA contribuye, con informes como el presente, con sus asociados y la comunidad de Tres Arroyos, en la prevención del ciberdelito.

