CELTA: amplió su red de fibra óptica al Barrio Fonavi Terminal

9 marzo, 2026

CELTA concretó una nueva etapa en su plan de expansión de infraestructura de telecomunicaciones. En esta oportunidad, finalizaron los trabajos en la red urbana de fibra óptica, Barrio Fonavi Terminal, permitiendo a los vecinos acceder a los servicios de Internet y Televisión sobre una plataforma tecnológica de última generación.

La obra, que ya se encuentra habilitada, brinda conectividad de alto rendimiento, con mayor estabilidad, capacidad y calidad, y está preparada para responder a las demandas actuales y futuras de los hogares.

Este avance se enmarca en el proceso sostenido de evolución del Área de Telecomunicaciones de CELTA, que en los últimos años ha ampliado su infraestructura, incorporado tecnología de punta y extendido los servicios de fibra óptica a distintos barrios de Tres Arroyos y a localidades del partido, reafirmando su compromiso con el desarrollo y la conectividad de la comunidad.

