CELTA avanza en protocolos de seguridad para tareas que realiza el personal

6 junio, 2025 0

“Formamos una mesa de trabajo para empezar a escribir todos los protocolos en cada uno de los sectores para en un futuro no muy lejano certificar normas ISO”, destacó por LU 24 Marisa Mendiberri, presidenta de la CELTA, tras una significativa reunión con representantes de Fundaluz XXI.

El encuentro tuvo como objetivo conformar una mesa de trabajo orientada a la elaboración de procedimientos seguros y estandarizados para las tareas que realiza el personal de la cooperativa.

“Para la cooperativa es una paso muy importante, Fundaluz XXI viene trabajando hace dos años con nosotros, estamos muy conformes y contentos de poder hacerlo”, remarcó.

Asimismo, explicó que se apunta a “ordenar y hacer más eficiente el servicio: repercutirá en los trabajos y también en los usuario”.

Por otra parte, Mendiberri aseguró que “la morosidad no se ha modificado, hay algunos atrasos, pero se han mantenido en el tiempo. Nosotros no tenemos una problemática de que la gente no pague por el servicio, en ese sentido CELTA está bien”.

Volver