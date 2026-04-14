CELTA: Capacitación de personal para el lanzamiento de SIEMPRE
En la antesala del lanzamiento de SIEMPRE, la nueva marca de conectividad de CELTA, previsto para el próximo jueves, la entidad se encuentra desarrollando un intenso programa de capacitación destinado a su personal técnico.
Durante toda la semana, técnicos del área de Telecomunicaciones participan de jornadas formativas enfocadas en la potencialidad y el uso de la fibra óptica, la ejecución de acometidas domiciliarias FTTH de altos estándares y la optimización del rendimiento del Wifi en el hogar.
Estas instancias de formación tienen como objetivo profundizar la especialización del equipo de trabajo, en línea con los desafíos tecnológicos actuales y las crecientes demandas de conectividad de la comunidad.
De esta manera, CELTA reafirma su compromiso con la calidad del servicio, apostando a la capacitación continua como herramienta clave para brindar soluciones cada vez más eficientes, modernas y confiables.