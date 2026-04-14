CELTA: Capacitación de personal para el lanzamiento de SIEMPRE

14 abril, 2026 0

En la antesala del lanzamiento de SIEMPRE, la nueva marca de conectividad de CELTA, previsto para el próximo jueves, la entidad se encuentra desarrollando un intenso programa de capacitación destinado a su personal técnico.

Durante toda la semana, técnicos del área de Telecomunicaciones participan de jornadas formativas enfocadas en la potencialidad y el uso de la fibra óptica, la ejecución de acometidas domiciliarias FTTH de altos estándares y la optimización del rendimiento del Wifi en el hogar.

Estas instancias de formación tienen como objetivo profundizar la especialización del equipo de trabajo, en línea con los desafíos tecnológicos actuales y las crecientes demandas de conectividad de la comunidad.

De esta manera, CELTA reafirma su compromiso con la calidad del servicio, apostando a la capacitación continua como herramienta clave para brindar soluciones cada vez más eficientes, modernas y confiables.

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