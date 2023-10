CELTA celebra su 92º aniversario: “Desde su inicio tuvo una expansión importante”

10 octubre, 2023

La Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos (CELTA) arriba este martes a su 92º aniversario y la presidenta del Consejo de Administración, Marisa Mendiberri, enfatizó por LU 24 que “desde su inicio hasta hoy ha tenido una expansión sumamente importante”.

Recordó que “se empezó a gestar un 13 de septiembre y el primer Consejo de Administración comenzó a funcionar el 10 de octubre de 1931. Llevamos un buen tiempo andado, hemos pasado por muchas etapas, unas mejores, otras peores, pero siempre creciendo. Ha sido siempre una cooperativa pujante”.

“Ha pasado mucha gente, muchos vecinos dispuestos a luchar y a disponer de horas para trabajar en pro de la cooperativa. El eterno agradecimiento a todos aquellos pioneros que lo hicieron posible y a todos los que trabajaron para que esta cooperativa siga adelante”, subrayó.

Valoró el servicio de enfermería que “tiene una carga social importante” como así también la reciente inauguración del crematorio, la nueva fábrica de postes de hormigón y CELTAtv.

“Hemos ido creciendo en positivo, a pesar de los momentos difíciles. Cada vez esto está más complejo, no olvidemos que nosotros facturamos en pesos y todos los insumos nuestros tienen valor dólar. El sector está pasando un momento difícil, además, por un atraso que hay en las tarifas”, remarcó.

“Estamos hablando de una cooperativa de servicios sociales. Nosotros con San Mayol y Lin Calel no pretendemos tener ganancias. Llegamos a un lugar donde las otras empresas no porque son de interés monetario. Le brindamos un servicio al asociado. Y este año también hemos llegado con televisión a San Francisco de Bellocq”, destacó.

Finalmente, hizo “un agradecimiento enorme a todos los socios que siguen apoyando la gestión, trabajamos en conjunto, y a todo el personal, que sin ellos esto no sería posible”.

