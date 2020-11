Un paisaje nocturno diferente: CELTA colocó luminarias LED de luz fría en calle Maipú

2 noviembre, 2020 Leido: 85

El jefe técnico de CELTA, Sergio Sjelborg, informó a LU 24 respecto a la colocación de luminarias LED en sectores de la ciudad como en las primeras cuadras de la calle Maipú, donde colocaron este nuevo tipo de lámparas.



“Se colocó una sola luminaria y no dos como en las avenidas, porque el manto lumínico que provee es suficiente, a diferencia de las avenidas que necesitan mayor incidencia por el ancho de las mismas”, explicó Sjelborg.

“Tienen una vida útil mayor que el sodio de alta presión; no quiere decir que no tengan problemas, pero tienen un período de vida alto, y la tendencia es ir hacia ese lado instalando este tipo de lámparas”, acotó.

Sergio Sjelborg también indicó que es intención realizar el recambio en toda la ciudad, “algo que llevará cierto tiempo porque son alrededor de 9000 luminarias”, y sostuvo que “el municipio, con gran esfuerzo realiza cordón cuneta en los barrios fuera de las cuatro avenidas, y coloca tres luminarias por cuadra de manera conjunta en este tipo de obras, y se están colocando luces LED en las nuevas arterias en las que se ejecuta”.

Respecto de las columnas que soportan a las mismas, explicó que “se construyen en la ciudad, por empresas locales y luego la CELTA las prepara y las pinta de acuerdo a lo que ya está regulado, luego se hace un montaje y se ponen en funcionamiento, que es lo que se ve”.

Volver