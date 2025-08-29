CELTA continúa con las reuniones distritales de delegados

29 agosto, 2025

CELTA continúa con las reuniones distritales de delegados

Desde las autoridades de CELTA, se informa que avanzan con el cronograma de reuniones distritales junto a sus delegados, en el marco de una agenda que refuerza el compromiso con la participación y el diálogo cooperativo.

Esta semana se concretaron dos nuevos encuentros: con los delegados de los distritos 3 y 4, realizados en el Club Villa del Parque y en el fogón de los Bomberos Voluntarios.
La semana previa había sido el turno de los distritos 1 y 2, que sesionaron en el Centro de Jubilados y Pensionados y en el Club Boca.
Cada reunión permite compartir un informe actualizado sobre la marcha de la cooperativa y escuchar las inquietudes y propuestas de los delegados, generando un valioso intercambio de ideas y perspectivas.

