CELTA continúa con las reuniones distritales de delegados

29 agosto, 2025 1

Desde las autoridades de CELTA, se informa que avanzan con el cronograma de reuniones distritales junto a sus delegados, en el marco de una agenda que refuerza el compromiso con la participación y el diálogo cooperativo.

Esta semana se concretaron dos nuevos encuentros: con los delegados de los distritos 3 y 4, realizados en el Club Villa del Parque y en el fogón de los Bomberos Voluntarios.

La semana previa había sido el turno de los distritos 1 y 2, que sesionaron en el Centro de Jubilados y Pensionados y en el Club Boca.

Cada reunión permite compartir un informe actualizado sobre la marcha de la cooperativa y escuchar las inquietudes y propuestas de los delegados, generando un valioso intercambio de ideas y perspectivas.

