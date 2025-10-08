CELTA destaca el convenio de cooperación estratégica con Misión Digital

8 octubre, 2025 0

Marisa Mendiberri, la presidenta del Consejo de Administración de la CELTA, habló con LU 24 sobre el convenio de cooperación estratégica que firmaron recientemente con la firma Misión Digital.

“Hace tiempo que veníamos charlando y logramos firmar recientemente, y para nosotros es importante porque es una empresa local, es un doble mérito haber podido concretarlo; siempre desde la cooperativa decimos que la cooperativa es de todos los tresarroyenses y siempre se apunta a mejorar las comunicaciones, el tendido eléctrico, en apoyo a la población”.

Sobre los alcances de la alianza, Mendiberri dijo que “cada uno de los asociados a Misión Digital pueden tener acceso a la TV de CELTA” y agregó que “es muy importante la fibra óptica porque no hay una tecnología superior, y nosotros hemos llegado haciendo la reconversión para que los asociados que no tengan fibra óptica la puedan pedir sin costos”.

Entre otras novedades, dijo respecto a los pagos de facturas, que “hemos realizado una alianza para que los usuarios puedan pagar las facturas en la boca de cobro en Betolaza y Chacabuco y además incorporamos un QR para que la gente pueda pagar desde la aplicación, para que sea mucho más rápido y ágil y se eviten las colas en la cooperativa”.

CELTA cumple 94 años el viernes, por lo que Mendiberri explicó que “nos encontramos en medio del marco de la Asamblea que será el 31, por lo que no hemos programado algo para esa fecha, pero seguramente la semana próxima haremos algún festejo”.

Volver