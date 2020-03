CELTA está preparada para asistir la sobredemanda de internet

El jefe de Telecomunicaciones de CELTA TV, Andrés Vergnano, confirmó que la entidad “está preparada para asistir la sobre demanda de internet”. En este sentido, manifestó que es “importante que la gente haga un uso responsable”.



En la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos observan que “desde que se dio el proceso del aislamiento se incrementó de manera exponencial el consumo de internet. Nosotros registramos en una semana el aumento de alrededor del 50 por ciento en relación al habitual”.

“Esto nos preocupa y ocupa. En nuestro caso tenemos infraestructura sobredimensionada como para poder atender esa demanda e incluso por encima. Pero estamos en el marco de un sistema que está interconectado a nivel mundial y es importante que la genta haga un uso responsable de internet porque no es que se va a caer pero se va ralentizar de un modo preocupante”, remarcó.

También apeló a “la responsabilidad en el consumo de la información enviada de modo masivo”. “Hay que chequear los datos y sobre todo no compartirla o viralizarla. No solo en lo que tiene ver con el coronavirus sino en todos los temas”, sostuvo.

Disminuyen definición de contenidos de Netflix

Ante la situación de emergencia por la pandemia del COVID-19, Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) acordó con Netflix LAT, la disminución de la definición en sus contenidos para garantizar la conectividad de todos los ciudadanos y ciudadanas en Argentina.

En archivo adjunto se pueden leer las recomendaciones para el buen uso de las redes de Internet.

