CELTA finalizó la subetapa 1 de reconversión en su red de fibra óptica

7 agosto, 2025

Esta semana, CELTA concluyó la subetapa 1 de la obra de reconversión de su red HFC a fibra óptica (FTTH) en el microcentro de la ciudad, destinada a evolucionar los servicios de Internet y televisión de CELTA tv.

Esta primera subetapa abarcó: Avenida Moreno, mano par, del 100 al 700 y Lucio V. López, del 0 al 100, incluyendo también el tendido de fibra óptica en los edificios comprendidos en ese tramo.

Con los trabajos terminados en dicho sector, CELTA avanza ahora hacia la subetapa 2, que se desarrollará durante el presente mes, dando continuidad al plan previsto para modernizar integralmente la red en el centro de Tres Arroyos.

CELTA reafirma así su compromiso con la comunidad Tresarroyense, ofreciendo servicios de última generación a través de CELTA tv y apostando a una infraestructura tecnológica sólida y preparada para los desafíos del futuro.

