CELTA: mañana jueves cerrado por paro general

18 febrero, 2026 0

En virtud del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves y la adhesión de los gremios que representan a los trabajadores de la cooperativa, CELTA informa a sus asociados y a la comunidad que sus oficinas permanecerán cerradas durante toda la jornada.

La medida responde al acatamiento dispuesto por las organizaciones sindicales, en el marco de la convocatoria nacional.

La cooperativa mantendrá guardias pasivas para la atención de urgencias, a fin de garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

CELTA agradece la comprensión de sus asociados y reitera su compromiso permanente con la prestación responsable y sostenida de sus servicios.

