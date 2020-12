CELTA planifica extender servicios de Internet y TV en 2021

30 diciembre, 2020

La Presidenta del Consejo de Administración de CELTA, Marisa Mendiberri, hablò con LU 24 respecto a la situación que vive la entidad y los proyectos para el año 2021.

“Ha sido un año que a pesar de las dificultades nos permitió financiar deudas a largo plazo, por lo que considero un balance positivo, con todo lo que conlleva una pandemia”, explicó.

“Nunca me imaginé transitar una pandemia; tuve COVID, estuve internada y me inyectaron plasma”, dio a conocer Mendiberri y agregó que “más allá de todo lo difícil que es atravesar la pandemia con el congelamiento de tarifas, salarios caídos o gente que ha tenido problemas; yo nunca me detengo y sigo para adelante”.

“Logramos dar Internet a un lugar que nunca hubiese llegado, logramos finalizar en tiempo y forma la troncal a Claromecó de ese servicio, y la inauguramos por el Aniversario” afirmó e indicó también que se superaron las expectativas que eran conectar a unos 500 usuarios, ya que llevan 530 conexiones “las que retomaremos en marzo para poder brindar una buena calidad de servicio y cumplir en tiempo y forma”, dijo.

“Tenemos una gran dificultad que es que volvieron a congelar las tarifas por 180 días y nosotros estamos pagando la electricidad más cara que lo que la podemos cobrar, pero pensamos con mucho ingenio a través del personal de comunicaciones extender el servicio de internet y televisión y mantener el servicio eléctrico para evitar los cortes de luz, con obras pequeñas porque no nos darían los costos, siempre tratando de invertir lo que podamos”, finalizó.

