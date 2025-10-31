CELTA realizó su Asamblea General Ordinaria de Delegados

La Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos (CELTA) realizó esta noche su Asamblea General Ordinaria de Delegados, que volvió a contar con una amplia y activa participación de representantes comprometidos con la vida institucional de la cooperativa.

El encuentro tuvo lugar en el auditorio de la Biblioteca Pública Sarmiento, ubicada en Avenida Moreno 334.

Durante la sesión, se consideraron y aprobaron la Memoria, el Balance General y los informes del Síndico y del Auditor Externo, correspondientes al 94º Ejercicio Económico cerrado el 31 de mayo de 2025, así como también el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025, derivado de la reforma del Estatuto Social que modificó la fecha de cierre del ejercicio económico.

Asimismo, los delegados aprobaron la gestión del Consejo de Administración y se presentó el Balance Social Cooperativo, herramienta que refleja el impacto social, económico y ambiental de las acciones desarrolladas por la cooperativa.

Finalmente, se abordó la situación del Mercado Eléctrico Mayorista, un tema de interés para el presente y futuro de la cooperativa.

La Asamblea fue encabezada por la presidenta de CELTA, Marisa Mendiberri, acompañada por los restantes miembros del Consejo de Administración.

Durante la reunión expusieron los contadores Orlando Luzi y Rubén Prado, y el doctor José María Pogliano, quienes brindaron detalles técnicos y jurídicos sobre los temas tratados.

