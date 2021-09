CELTA realizó su Asamblea General Ordinaria de Delegados

24 septiembre, 2021 Leido: 29

CELTA celebró este viernes en el SUM de la Escuela Técnica, Matheu 620, su Asamblea General Ordinaria de Delegados.

La Asamblea de la cooperativa tuvo particularidades inéditas, ya que por primera vez se dio con aforo y horario de duración acotados, además del máximo cumplimiento de las normas sanitarias propias de este tiempo de Pandemia -distanciamiento, ventilación, barbijos, control de temperatura, etcétera-, exigidas además por los organismos de control cooperativo para la realización de estos actos presenciales mediante resoluciones específicas.

En esta Asamblea particular se trataron dos ejercicios, el 89º -cerrado el 31 de mayo de 2020-, y el 90º -concluido el 31 de mayo de 2021-. El tratamiento de dos ejercicios en una misma Asamblea es consecuencia de la no realización, en 2020, del encuentro correspondiente a ese año, ya que en el pico de la pandemia sanitaria del COVID 19, las asambleas presenciales no estuvieron autorizadas por el INAES, mediante la Resolución 358/2020.

La Asamblea abordó, según lo estipulado en el orden del día, nueve puntos, entre los que se destacaron, fundamentalmente, la consideración de la Memoria, Balance e Informes del Síndico y Auditor Externo, correspondiente a los ejercicios 89º y 90º. De igual modo se trató el Balance Social Cooperativo de ambos períodos.

Los delegados también tuvieron la posibilidad de evaluar la gestión del Consejo de Administración y de considerar y aprobar el proyecto de inversiones y su financiación.

Con posterioridad al cierre de los puntos del orden del día, y dándose por finalizada la Asamblea, como es habitual en estos encuentros de CELTA, delegados y autoridades de la entidad solicitaron información e intercambiaron opiniones sobre la marcha de todos los servicios que provee a los asociados “la cooperativa de todos los tresarroyenses”, entidad que el próximo 10 de octubre cumplirá 90 años de vida.

