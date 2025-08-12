CELTA TV cumple 15 años y celebra su rol pionero en medios cooperativos

En el marco de su 15° aniversario, el jefe del Área de Telecomunicaciones de CELTA, Andrés Vergnano, dialogó con LU 24 sobre la historia, el presente y el futuro del canal.

Vergnano recordó que CELTA TV nació en 2010 como el primer canal cooperativo de Argentina tras la sanción de la Ley de Medios, que permitió a las cooperativas brindar servicios de comunicación audiovisual, prohibidos desde la dictadura. “En el mapa nacional cooperativo guarda un lugar emblemático porque ha sido pionera”, afirmó.

En sus primeros años, llegó a producir 24 programas propios, con ocho horas de contenido local que se repetían para completar una programación de 24 horas. Esto la convirtió en la mayor productora de contenidos cooperativos del país y una de las diez más importantes del interior argentino.

Con el tiempo, el canal se transformó en una empresa de contenidos y servicios, sumando licencias para TV por cable e internet. Hoy administra 15.000 servicios en todo el distrito de Tres Arroyos. “Tenemos una red en constante expansión y una demanda sostenida, lo que nos permite proyectarnos con fuerza hacia el futuro”, destacó Vergnano.

También subrayó el valor del equipo humano y profesional, y el apoyo del Consejo de Administración: “Somos muy afortunados de contar con un grupo que combina calidad humana y profesional”.

Vergnano cerró con una imagen que refleja el espíritu del medio local: “CELTA TV es como sacar la reposera a la vereda para mirar la realidad de los vecinos, la que no nos cuentan los medios nacionales”.

