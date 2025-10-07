CELTA y Misión Digital nueva alianza estratégica en telecomunicaciones

La empresa tresarroyense Misión Digital SA, pionera en la provisión de servicios de Internet en nuestra ciudad, y CELTA, el principal prestador local de servicios públicos, firmaron un acuerdo de cooperación estratégica que marca un hito en el desarrollo de las telecomunicaciones en Tres Arroyos.

A partir del 1º de octubre, los servicios de Misión Digital comenzarán a apoyarse sobre la infraestructura de red de CELTA, lo que permitirá a sus clientes evolucionar hacia tecnología de fibra óptica para el acceso a Internet. Además, tendrán la posibilidad de adicionar el servicio de televisión por cable de CELTA tv, si así lo desean.

“Este acuerdo refleja nuestro compromiso con la comunidad tresarroyense. Desde CELTA apostamos al crecimiento conjunto con empresas locales, brindando soluciones tecnológicas de calidad y con visión de futuro”, destacó Marisa Mendiberri, presidenta del Consejo de Administración de CELTA.

Por su parte, Sebastián Gagliardi, apoderado de Misión Digital SA, expresó: “Esta alianza nos permite dar un gran salto tecnológico, manteniendo intacta nuestra identidad local y el vínculo con los usuarios que nos eligen desde nuestros comienzos como 3net. La cooperación con CELTA garantiza escala, estabilidad y proyección”.

Este acuerdo fortalece la soberanía tresarroyense en materia de comunicaciones, al vincular a dos actores locales de gran trayectoria: Misión Digital, que inició su camino como 3net y fue el primer proveedor de Internet en Tres Arroyos, y CELTA, la cooperativa de todos los tresarroyenses, con más de 90 años de servicio y liderazgo en la prestación de servicios públicos.

La sinergia entre ambas empresas permitirá ofrecer más calidad, tecnología y opciones a los usuarios, apostando al desarrollo local, al trabajo colaborativo y a la mejora constante de los servicios de conectividad.

