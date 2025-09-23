CELTAtv completó la primera gran etapa de reconversión de su red a fibra óptica

Desde CELTAtv informan que, finalizó la subetapa 3 de la reconversión a fibra óptica de su red de telecomunicaciones en el microcentro de Tres Arroyos, alcanzando así la conclusión de la primera de las dos grandes etapas previstas en el plan de modernización. La segunda etapa se ejecutará en el transcurso del año 2026.

En esta última subetapa, la obra alcanzó a la principal arteria comercial de la ciudad, la calle Colón, desde el 0 hasta el 700, donde se realizó la reconversión integral a fibra óptica. La tarea incluyó también el tendido interno de fibra óptica en todos los edificios comprendidos en ese trayecto, lo que asegura un servicio más eficiente, confiable y con mayores prestaciones para comercios, oficinas y viviendas.

Con esta transformación tecnológica, CELTAtv concreta un upgrade en sus servicios de Internet y televisión por cable, garantizando mayor velocidad, estabilidad y capacidad de respuesta a las crecientes demandas de conectividad de la comunidad.

Desde la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos destacaron que esta inversión en infraestructura digital responde al compromiso con el progreso tecnológico, la innovación y la mejora continua de los servicios que se ofrecen a los asociados.

