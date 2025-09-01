CELTAtv finalizó la subetapa 2 de la reconversión de su red a fibra óptica

1 septiembre, 2025 68

Desde CELTA se informa que se concluyó con éxito la subetapa 2 de la reconversión de su red de HFC a fibra óptica en el microcentro de Tres Arroyos.

Esta etapa comprendió la Avenida Moreno, vereda impar, del 0 al 700, así como todos los edificios incluidos en el trayecto, que quedaron listos para acceder a los servicios de mayor velocidad y calidad.

La reconversión de la red busca elevar la prestación de los servicios de Internet y televisión de CELTAtv a la máxima tecnología disponible, garantizando a los usuarios mayor estabilidad, rapidez y capacidad de conexión.

La subetapa 3 y última de esta obra está prevista para septiembre.

Volver