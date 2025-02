Celtatv finalizó obra de fibra óptica para la Fiesta Provincial del Trigo

Celta tv concluyó y puso en operación una nueva red de fibra óptica para satisfacer las necesidades de conectividad del predio de la Fiesta provincial del Trigo, en el marco de su edición 2025, que se desarrollará del 5 al 9 de marzo.

La obra abarca toda la avenida Ituzaingó, desde el 150 hasta el 700, entre pasaje Volponi y la calle Castelli, asegurando una infraestructura de vanguardia tanto para el evento como para los vecinos del sector.

Este tendido no solo brindará soporte tecnológico a la fiesta, donde Celta tv es el proveedor principal de conectividad, sino que permitirá la reconversión de los asociados de tv e internet de la zona, migrándolos de la tecnología hfc a ftth (fiber to the home). Asimismo, las nuevas solicitudes ya se incorporarán con esta tecnología, garantizando un servicio de elevada calidad y estabilidad.

Con esta iniciativa, Celta continúa apostando al desarrollo de Tres Arroyos y su gente, avanzando en la modernización de las telecomunicaciones locales.

