CELTAtv habilita nuevas manzanas con fibra óptica en el Barrio “Islas Malvinas”

12 noviembre, 2025 0

CELTAtv continúa avanzando con el plan de reconversión tecnológica de su red en el Barrio Islas Malvinas, habilitando ocho nuevas manzanas con fibra óptica hasta el hogar (FTTH), la tecnología más moderna y eficiente disponible para los servicios de Internet y televisión por cable.

En esta etapa, quedaron incorporadas las manzanas delimitadas por Avenida Moreno, Avenida Libertad y las calles León y Dorrego, lo que representa un nuevo avance dentro del cronograma de trabajos iniciado este año en el sector.

Las obras forman parte del proceso de transformación de la red HFC a FTTH, que permitirá mejorar la calidad del servicio, ampliar la capacidad de transmisión y brindar una experiencia de conectividad más estable y veloz a los usuarios.

CELTAtv mantiene un esquema de habilitaciones parciales, con el objetivo de que los vecinos puedan acceder progresivamente a los beneficios de la nueva red mientras continúan las tareas en el resto del barrio. La finalización total de la reconversión está prevista para el mes de diciembre.

Con este proyecto, la cooperativa reafirma su compromiso de seguir incorporando infraestructura tecnológica de última generación para acompañar el crecimiento de la ciudad y responder a las necesidades actuales de conectividad de los tresarroyenses.

