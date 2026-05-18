Celulares en las aulas: “la tecnología nos está llevando puestos” dijo Tatiana Lescano

18 mayo, 2026 0

Ya con la polémica instalada sobre el uso o no uso de celulares en horas de clase que adelantara LU 24 días pasados, consultamos a la Licenciada y Docente Tatiana Lescano, para reflexionar al respecto, y explicó, citando como referencia que, en el nivel primario, hay una ley que se aprobó el año pasado que permite el uso para fines pedagógicos no para fines educativos.

“Es necesario que cada institución defina que es para esa institución los fines pedagógicos”, destacó y sostuvo que “lo mismo pasa en el secundario regulado por una reglamentación más antigua y se debe entender que se debate sobre cuál es la forma más sana de utilizar la tecnología, pero el poder o no poder es lo que se debe conversar no prohibir o no prohibir”.

“Hubo una época en que se criticó la incorporación de las computadoras en la escuela porque los chicos venían a jugar al Striker, pero hoy las computadoras celulares o tablets, son parte de lo que hoy somos, y creo que prohibir no tiene sentido porque lo que hace o debe hacer la educación es construir sentido” advirtió.

“Se debe utilizar el celular de manera crítica, y la solución no pasa por prohibir, porque a los pibes les prohibís y van derecho a desafiar la prohibición”, afirmó.

Sobre la disposición que prohíbe el uso del celular durante la clase debiendo dejarlo apagado y en la mochila, Lescano opinó que “en educación hay que fundamentar todo porque tiene que ver con lo que mandamos al interior de la escuela pero lo importante es lo que decimos; hay factores de convivencia, acuerdos y las reglas, cuál es la forma en que se construyen, ya que no es lo mismo en una escuela que en otra, justamente porque se espera que haya un acuerdo de la comunidad; lo que no puede pasar son las imposiciones, no sirven, hay que construir con sentido, darle sentido a esa construcción”.

“¿Cómo hacemos hoy para darnos cuenta cómo la tecnología nos está llevando puestos?”, dijo y amplió: “lo que vemos, lo que consumimos, son decisiones que toma la persona, pero deben tener el sentido, y en el sentido de la norma escolar tiene que tener un sentido en el que participemos todos porque si no será un problema”.

“La sobrecarga del trabajo docente no es nueva: no es un tema de la tecnología, sino que los docentes atraviesan una situación de precarización laboral porque aunque tengas dos trabajos se está en la línea de la pobreza, por lo que me parece simplificar eso al no uso del celular trae confusión porque pasa por un montón de lugares que no es nuevo pero con la incorporación de la tecnología y y sobre todo la necesidad permanente de conexión, lo que haga es precisar una cosa que es histórica y en la presente situación económica donde a nadie le alcanza nada, el sistema lleva a los docentes a un contexto precario e intenso por lo que hay que trabajar para poder cubrir sus necesidades”, concluyó.

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