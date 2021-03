Cementerio Municipal: mantenimiento en el sector de nichos y ampliaciones en el sector parquizado

31 marzo, 2021 Leido: 101

Luis Juárez el administrador del Cementerio Municipal recibió, en la mañana de hoy, a LU24 para mostrar los trabajos de mantenimiento y ampliaciones que se están realizando en el Cementerio local.

Lamentablemente se aprecian principalmente muchos nichos abandonados, y bóvedas en mal estado, y es por ello que Juárez indicó “estamos trabajando con reducción de personal por el tema de la pandemia, estamos tomando cartas en el asunto que respecta a los nichos, se le están poniendo Durlok y pintando” pero resaltó que a pesar de éstos trabajos, estos sitios donde se resguardan los restos de muchos vecinos son de índole privado, por los que son los propios familiares o allegados quien deben mantenerlos en condiciones.

“Hay gente que tal vez ve el deterioro de los nichos, y se ve también en las redes sociales, pero eso es particular, que nosotros no lo podemos tocar, pero siempre invitamos a que busquemos la solución para poder mejorarlo, y cambiarle un poco la cara, pero a veces la gente no quiere que los toquemos” manifestó el encargado del Cementerio, por lo que además comentó “estamos teniendo muchos servicios, así que intentamos llegar a lo que más podemos, y además estamos trabajando en lo que sería la nueva extensión del cementerio”.

Con respecto a ello, se refirió a la ampliación del cementerio parque, la realización de caminos internos a lo que será al nuevo crematorio y además la reparación de los alambrados que habían sido vandalizados, los cuales se pudieron realizar gracias a la colaboración del funcionario Roberto Pissani con el personal de su área para el mantenimiento de estos sectores.

Para finalizar indicó que “lamentablemente tenemos un crecimiento bastante importante, hay momentos en los que no podemos llegar a realizar todos los mantenimientos porque tenemos que prestarle toda la atención al servicio que llega”, pero los trabajos son constantes y el mejoramiento del espacio es un objetivo permanente.

