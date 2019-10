Cena con “Tito” Lemos: “La gente está pidiendo una pelea en Tres Arroyos” (video)

El próximo miércoles 16 de octubre a partir de las 21.30 horas se llevará a cabo en dependencias del Centro de Jubilados de nuestra ciudad una importante cena con la presencia del joven boxeador estrella de Tres Arroyos, Gustavo “Tito” Lemos.



Desde la organización, Sergio Aristegui, indicó a nuestra emisora que la iniciativa es a total beneficio: “la idea surge hace tiempo. Queríamos hacer algo con Tito a beneficio y por la gran carrera que hace y en nuestro caso, además nos fijamos en la gran persona que es y como profesional ni hablar que también. Por surte las entradas se están vendiendo bien”.

Tito, dijo por su parte, que durante el evento se harán cinco sorteos “de guantes y remeras con mi foto. La gente nos venía pidiendo una cena y justo se dio que no tenemos pelea hasta noviembre. Queremos que todos se vayan contentos, con foto, compartiendo con todos”.

En tanto, Pedro Alem, su entrenador, sostuvo que “creo que si llegamos a hacer otra pelea más acá explota todo. Estamos felices del apoyo que le dan. Ojalá podamos hacer una en el polideportivo”.

El joven profesional del boxeo destacó el nivel de los contrincantes que debió enfrentar hasta el momento y sobre el tiempo que transcurre sin pelear actualmente dijo: “estoy tranquilo. Siempre llevando el mismo ritmo y en movimiento junto a mi viejo entrenando todos los días. Ojala que la próxima sea por un título del mundo o alguna eliminatoria. Siempre estoy concentrado en mi tarea por más que vaya haciendo las cosas bien, me tienen sujetado en el rincón. Son mis entrenadores y siempre les tengo que hacer caso”.

En este sentido, Pedro sostuvo que “cuando pelea me concentro en él, para que no cometa errores y en ver cómo está. Se hace y se va para adelante”.

Las tarjetas para participar de la cena se pueden adquirirse a un valor de 600 pesos en Sorti Café, Ruya, la peluquería de Walter Vester y Alfis o comunicándose al 2983- 413126.