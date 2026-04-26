Cena de Gala del Torneo Especial de bochas

26 abril, 2026 0

En la noche de este sábado, en el fogón del Club Huracán se llevo a cabo la Cena de Gala del Torneo Extraordinario de bochas que organizó el Globito, con la participación de 16 de los mejores jugadores del país, en agasajo al dirigente Guillermo Barrios, jugador de la institución alba.

Mas de 100 personas se dieron cita y compartieron una noche distintas donde hubo entrega de distinciones y recuerdos para Guillermo y los jugadores, que junto a familiares y amigos llegaron de distintas ciudades y provincias.

El presidente Mariano Pérez se dirigió a los presentes, agradeciendo haber aceptado la invitación y venir a participar de este evento de primerísimo nivel deportivo y social. Además, hizo una reseña de la trayectoria como jugador y dirigente de Guillermo Barrios, que data de hace más de 30 años.

El presidente de la Federación de Bochas de la Provincia, José Gianoli, felicitó a los dirigentes, por este gran evento deportivo que no hace más que demostrar que, con trabajo y esfuerzo, se logran los éxitos.

Barrios, en tanto agradeció “a los jugadores por venir y a la gente por compartir “, afirmando: “esto no lo esperaba, me hace muy feliz”, en un mensaje colmado de una emoción que no hace más que demostrar la calidad de persona del agasajado, quien, además de sus condiciones deportivas y solidarias, ha sabido cosechar numerosos amigos.

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