Cena y baile de fin de Año de C.O.R.D.I.C.

20 octubre, 2025 0

El sábado 1 de noviembre a las 21 horas, el Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos será el escenario de la Cena Fin de Año organizada por C.O.R.D.I.C.

Recordamos que el Consejo de Recuperación del Incapacitado Cardíaco es una institución dedicada a ayudar a personas con enfermedades del corazón, brindando apoyo en viajes para realizarse estudios médicos, otorgando becas y proporcionando a quienes lo necesitan, alimentos o la ayuda necesaria.

Este evento promete ser una velada llena de diversión y como siempre, rica comida a cargo del servicio de Brujas. El menú incluye empanadas, pollo al libro con ensaladas, lomo de cerdo con salsa marrón y papas fritas, además de helado y brindis, con bebida incluida.

El valor de la tarjeta es de $40.000 por persona, este evento es una excelente oportunidad para compartir con amigos y familiares en una noche amena.

Para consultas y reservas, puedes comunicarte a los números 2983 – 615330 / 643352 No te pierdas esta noche de celebración en el Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos, ubicado en Pedro N Carrera 355.



