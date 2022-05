Censo 2022: Argentina tiene 47.327.407 de habitantes, según los datos provisorios

Los datos provisorios del censo 2022 arrojaron como resultados que la Argentina tiene 47.327.407 de habitantes. Así lo difundió el Indec este jueves por la tarde.

Según los datos relevados, hay 47,05% de varones en el territorio, mientras que las mujeres son 52,83%. En tanto, el 0,12% no se reconoce bajo ninguna de esas categorías.

Los porcentajes se desprenden a partir de los datos obtenidos mediante la modalidad digital, dato que llevará más tiempo el procesamiento de los formularios llenados por los censistas durante el operativo presencial.

El Indec ratificó un dato que se había suministrado este miércoles. La población censada a través de la modalidad digital fue 23.813.723. En ese sentido, el porcentaje de completamiento del Censo digital alcanzó el 50,32%, en base a la tendencia porcentual del operativo de campo.

Frente a las quejas que aparecieron al cierre de este miércoles, el organismo estadístico confirmó que se inició la etapa de recuperación para censar a aquellas viviendas que no fueron relevadas este miércoles. La iniciativa, que incluye operativos en el territorio, el formulario digital y la recepción de reclamos, se extenderá hasta el 24 de mayo.

A partir de la habilitación nuevamente del Censo digital en las últimas horas, 29.320 viviendas que no habían podido completar antes el formulario o que, directamente no fueron censadas, llenaron el cuestionario y finalizaron el proceso, según el Indec.

El organismo estadístico reiteró este jueves que la difusión de los datos se realizará conforme avance el procesamiento y el análisis. En ese sentido, se anunció que en 90 días se presentarán los datos preliminares discriminados por población por sexo, provincia y departamento.

Fuente: DIB.

