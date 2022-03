Censo 2022: las responsables locales brindaron detalles sobre el operativo

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 comenzó este miércoles con su etapa digital, en la que los habitantes de Argentina pueden autocompletar un formulario de 61 preguntas a través de dispositivos móviles o computadoras, y concluirá el 18 de mayo cuando se realice el tradicional relevamiento vivienda por vivienda.

La jefa de Departamento, Vanesa Barani, dijo que “es un censo diferente porque tiene mucho de virtualidad. Lo inicial empezó antes del 16 de marzo con la elección de toda esta estructura, estamos en la parte de los jefes de fracción, quienes están haciendo la capacitación virtual. Una vez que termina, pasamos a la postulación de los próximos, que serían los jefes de radio y después sigue hasta la parte final que son los censistas”.

“Ayer inauguramos el censo con la posibilidad de ya acceder al formulario de manera virtual, lo que nos queda en este período de mucho trabajo es el reconocimiento del mapeo para llegar ese día a la totalidad de las viviendas sin dificultades”, añadió.

Asimismo, afirmó que “el autocompletamiento del formulario es bastante simple”.

Puntos digitales

Por su parte, la jefa de Departamento del Municipio, Vanesa Borda, informó que habrá puntos digitales para que concurran “aquellas personas que no tengan suficiente conectividad o que sus dispositivos no sean los adecuados”.

“Es importante transmitir que el 18 de mayo tiene que haber alguien en el domicilio para poder contestar el censo. Si ya se hizo de forma virtual, le proveerá al censista un código alfanumérico, aunque si la persona optó por no completar el censo virtual, el censista le administrará el formulario en ese momento”.

Asimismo, indicó que “no hay obligación de hacer el censo virtual, pero hay una conveniencia porque la persona lo hará tranquila en su casa o en los puntos digitales, mucho más rápido”.

El próximo lunes se comunicarían los lugares de Tres Arroyos y las localidades en los que funcionarán los puntos digitales.

“Hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana la gente puede ingresar a la página y autocensarse. Hay dos meses completos. No se preocupen si algún día la página tiene mucho movimiento; si están llenado el formulario y tienen que interrumpirlo por cualquier causa, no hay problema, después se puede retomar”, aclaró.

En los puntos digitales habrá personal para poder orientar a quienes acudan a estos lugares.

“El 18 de mayo será feriado nacional, como ciudadanos la obligación que tenemos ese día es la de esperar el censista en casa, es una ratito y el valor de esa información en los próximos diez años es fundamental. Los censistas estarán bien identificados”, finalizó.

