Censo: una sola persona se identificó con la X en Tres Arroyos

2 febrero, 2023

Por primera vez un censo nacional agregó un tercer casillero en la opción de género. Al femenino y masculino se sumó una “X”, para aquellas personas que no se identifican con ninguna de las dos anteriores. Sobre un total de 17.780.210 viviendas particulares, el INDEC registró una población total de 46.044.703 personas en el país, divididas en 23.690.481 mujeres (51,76% del total), 22.072.046 hombres (48,22% del total) y 8.293 personas no binarias. El dato, indicaron las autoridades del organismo estadístico durante una conferencia de prensa, representa al 0,02% de la población. En Tres Arroyos, de 62.835 habitantes, una sola persona hizo uso de esa opción.

En Bahía Blanca, entre las personas que viven en casas particulares, 173.210 se definieron como mujer/femenino (52,01 %), 159.685 como varón/masculino (47,95 %) y 123 como X/ninguna de las anteriores. Estas últimas representan el 0,04 % del total local.

Tomando a otros distritos de la zona, se puede observar que en Coronel Rosales, sobre una población de 70.407 habitantes, 36 marcaron la “X”; mientras que en Coronel Suárez, sobre 42.676, se registraron 14 no binarios.

A su vez, en el municipio de Patagones (37.811 habitantes) se observó 1 sola “X”, misma cantidad que en Villarino (33.170 habitantes).

Coronel Pringles (24.249) contó con un número proporcionalmente alto, de 11 “X”; Saavedra (22.846), 1 sola “X”; y, en Benito Juárez (22.558) 3 personas manifestaron no identificarse con la dualidad masculino-femenino.

En Adolfo Alsina se registraron 17.666 personas sin ninguna “X”. En Coronel Dorrego (16.227) hubo una sola “X”, al igual que en Monte Hermoso (8.821 habitantes).

En Tornquist, dentro de sus 14.669 habitantes hay 4 que marcaron la cruz; en Puan (16.427) se anotaron 2 personas como no binarias; y, en General La Madrid (11.666), 1 sola.

Volver