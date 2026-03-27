Central presentó su escuelita de fútbol infantil
Este jueves en su sede, el Club Central en una conferencia de prensa, con la presencia de Fernando Segovia, Sergio Rodríguez, José Espinosa y de padres y chicos presentaron la escuelita de fútbol.
Comentaron que es un día histórico por la inauguración de una escuelita de fútbol, que será mixta. Además, “se trata de un gran desafío; no había chicos y ahora tenemos cerca de 50”.
Expresaron que las prácticas se harán en Costa Sud los martes y jueves de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00.
Las edades de los chicos serán de 5 a 12 años.