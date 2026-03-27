Central presentó su escuelita de fútbol infantil

27 marzo, 2026 29

Este jueves en su sede, el Club Central en una conferencia de prensa, con la presencia de Fernando Segovia, Sergio Rodríguez, José Espinosa y de padres y chicos presentaron la escuelita de fútbol.

Comentaron que es un día histórico por la inauguración de una escuelita de fútbol, que será mixta. Además, “se trata de un gran desafío; no había chicos y ahora tenemos cerca de 50”.

Expresaron que las prácticas se harán en Costa Sud los martes y jueves de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00.

Las edades de los chicos serán de 5 a 12 años.

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