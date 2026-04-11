Central y Argentino: Probables formaciones

11 abril, 2026 0

Este sábado desde las 16, se pone en marcha la 4 fecha del campeonato de Segunda, con un único partido entre Central – Argentino, desde LU24 te presentamos las probables formaciones:

Probable central: Benjamín Ancho, Facundo Escudero, Emiliano Giménez, Franco Ovando, Gastón Paule, Omar Turienzo, Matías Regalía, Matías Tolaba, Emanuel Saigueque, Tomás Pallero, Lucas Amado o Maxi Lozano, DT: Pablo Regalía.

Probable Argentino: Joaquín Zalazar, Benjamín Rodríguez, Alan Troncoso, Cristian Peralta y Gerónimo Agustín; Marcos Bastias, Nahuel Viera y Oscar Bastias; Nahuel Miranda, Facundo Gerónimo y Franco Miranda. DT: Juan Zubillaga.

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