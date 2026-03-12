Centro de Formación Laboral: Últimas vacantes para el curso de Diseño Proyectual Asistido por Computadora
El Centro de Formación Laboral Nº 401 Carlos Natale de Tres Arroyos, ofrece las últimas vacantes para el capacitarse en diseño de piezas, ensamblajes y planos a dictarse próximamente en la ciudad. En esta oportunidad se ofrece a la comunidad herramientas informáticas para desarrollar piezas en el espacio para presentaciones, maquinado, metal-mecánica o impresión 3D.
Se encuentra abierta la inscripción para el curso “Diseño Proyectual Asistido por Computadora”.
El curso brinda los conocimientos necesarios para poder confeccionar y trabajar con planos y maquetas digitales de piezas y herramientas mecánicas, conjugando las nuevas aplicaciones con la fundamentación teórica de dibujo técnico y normalizado.
Para inscribirse y para mayor información recordamos que el CFL Nº401 atiende de 8 a 20 en Betolaza 317.