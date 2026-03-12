Centro de Formación Laboral: Últimas vacantes para el curso de Diseño Proyectual Asistido por Computadora

12 marzo, 2026 0

El Centro de Formación Laboral Nº 401 Carlos Natale de Tres Arroyos, ofrece las últimas vacantes para el capacitarse en diseño de piezas, ensamblajes y planos a dictarse próximamente en la ciudad. En esta oportunidad se ofrece a la comunidad herramientas informáticas para desarrollar piezas en el espacio para presentaciones, maquinado, metal-mecánica o impresión 3D.

Se encuentra abierta la inscripción para el curso “Diseño Proyectual Asistido por Computadora”.

El curso brinda los conocimientos necesarios para poder confeccionar y trabajar con planos y maquetas digitales de piezas y herramientas mecánicas, conjugando las nuevas aplicaciones con la fundamentación teórica de dibujo técnico y normalizado.

Para inscribirse y para mayor información recordamos que el CFL Nº401 atiende de 8 a 20 en Betolaza 317.

Volver