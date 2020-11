Cereal Coop: “pronto vamos a volver a trabajar, nadie nos va a parar”

El Consejo de Administración de Cereal Coop dio detalles de diversas gestiones en torno a las obras que se realizan para poner las plantas de la ex Laso en marcha, y a la futura elaboración y comercialización de productos. Al mismo tiempo destacaron la realización de un encuentro vía Zoom del que participó el intendente Carlos Sánchez. “En primer lugar queremos resaltar el subsidio por lo que tanto hemos luchado; lo tenemos depositado en nuestra cuenta bancaria. Además realizamos las compra de los materiales y coordinado el comienzo de los trabajos. Estamos en conversaciones con productores de avena y compradores de productos”, indicaron.

“Nuestro segundo objetivo está direccionado sobre el Concurso preventivo (quiebra encubierta). Allí, estamos hoy muy fuertemente posicionados como cooperativa de trabajadores. Le hemos demostrado a la jueza María del Milagro Paz Posse que nosotros tenemos derecho a tener inmediatamente la continuidad laboral. Pero, ella sigue insistiendo en mantenerse en los tiempos de la justicia argentina, haciendo oídos sordos a nuestras propuestas. Le presentamos un plan de trabajo para las plantas de Tres Arroyos, donde se detallan las formas de reactivación, se ofrece pagar un canon, y donde se encuentran 98 Socios de la Cooperativa con ganas de volver a trabajar, solo eso, volver a trabajar. No queremos que la señora jueza siga tardando en las resoluciones y dilatando nuestra situación, de ya más de 26 meses, queremos explicaciones coherentes, lógicas y decisiones urgentes”, indicaron a través de un comunicado.

“Tenemos en claro que somos Luchadores, que la Cooperativa ¡no la para nadie! ¡Y que luchamos por y para todos los trabajadores abandonados, los que la conforman hoy y los poquitos que no están asociados!”, aseguraron.

“El martes 3 de noviembre mantuvimos una reunión vía Zoom, con el intendente Carlos Sánchez, el director de Nacional de Empresas Recuperadas Eduardo “Vasco” Murúa, la abogada de la misma dirección Gisela Bustos e integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa, los cuales nos siguen demostraron su compromiso para con la Cooperativa y buena predisposición hacia la misma, con las puertas abiertas para el dialogo y gestiones que vamos a estar necesitando. El intendente agradeció a los funcionarios de empresas recuperadas por el apoyo a este grupo de trabajadores para activar una “unidad productiva” de la ciudad de Tres Arroyos, destacando además que es muy importante que la cooperativa comience prontamente a funcionar, así como lo está haciendo el frigorífico Anselmo, y darle un potencial trabajo a 150 familias del partido. Además se comprometió a presentar una nota de apoyo en el juzgado donde tramita el concurso preventivo”, señalaron.

“Les comunicamos a todos que en poco tiempo vamos a empezar a trabajar y que nada, ni nadie nos va a parar. Exigimos que la justicia se ponga a actuar a favor del derecho de los trabajadores a trabajar. No vamos en contra de nadie, pero vamos a defender nuestro derecho a trabajar con la vida. Pedimos la solidaridad de nuestro pueblo y sabemos que contamos con ella, y sepan que Cereal Coop, no solo quiere defender estos puestos de trabajo, sino que se propone como una unidad productiva de alimentos cooperativa abierta a nuestra comunidad, con proyección social, para dar respuesta a todas aquellas demandas y proyectos que podamos desarrollar junto a nuestros vecinos”, finaliza el comunicado.

