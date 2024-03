Cerealcoop avanza y vende sus productos en las góndolas de Cooperativa Obrera

11 marzo, 2024

Sebastián Anta, presidente de la Cooperativa Cerealcoop brindó a LU 24 un informe sobre la marcha de la misma e indicó que “siempre contamos con el acompañamiento de la sociedad y con las ganas de considerar que lo que estábamos haciendo estaba bien”.

“Dimos un gran paso al posicionarnos en los supermercados, como es el caso de la Cooperativa Obrera, con quien ya estamos trabajando, y también el producto está en los comercios de barrio; Son cuatro variedades de cereales, en un envase diseñado por nosotros y que lo hace otra empresa recuperada, llamada El Matadero”.

“Estamos trabajando, estamos contentos, siempre con el conocimiento de tantos abandonos hoy estamos en la senda del trabajo, con las vicisitudes que nos pasan a todos los emprendedores en la Argentina, pero despacito ganando lugar en el mercado”, afirmó.

Sobre el concurso preventivo de Cereales Tres Arroyos, Anta dijo que “sigue abierto, con el asesoramiento de nuestros abogados, y esto nos da la idea que somos un montón de empresas que trabajamos en la misma situación, con un concurso preventivo que inicio en noviembre de 2018 y aún no está resuelto, parte del expediente está en la Cámara de Apelación porque hay algunas cosas que consideramos que están mal, que no nos convencen porque no se presta atención a los trabajadores, ha pasado mucho tiempo, la jueza se jubiló; la secretaria está en lo mismo, y ahora es una nueva historia”.

“Estamos produciendo avena a granel, que gracias a Dios va a muchas fábricas, que nos compran para fraccionar con su marca y nosotros también lo vendemos con nuestra marca; Con la cosecha mala en nuestra zona el año pasado, tuvimos que ir a buscar la materia prima mucho mas lejos, y la idea es mantener los vínculos con los productores para que no nos falte la misma.

“Somos 44 socios que estamos trabajando en la Cooperativa de los 74 en total y hay 5 aspirantes para ingresar; este año daremos el paso para tener maíz natural y maíces secos en góndolas en los supermercados y en vez de tener cuatro vamos a tener seis productos. Las líneas de avena trabajan las 24 horas, la de copos de 6 a 14”, explicó.

“Estamos instalando una maquina nueva y estamos avanzando en un proyecto para poder tener el Programa Fines para primer y segundo año en lo que es la Cooperativa, generando trabajo, valor agregado, y poder demostrar que el trabajo asociado, colectivo y bien gestionado da su fruto, al ponerle horas, aunque muchas veces se lo ningunea””, dijo.

Respecto a los sueldos, finalmente Anta explicó: “estamos en un promedio en que el sueldo está en unos 500 o 600 mil pesos y en la categoría administrativa un poquito más arriba, alrededor de 700 mil pesos y la intención es tratar de tener como base el del empleado de la alimentación”.

