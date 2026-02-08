Cerramos “Las 24” desde el helicóptero junto al Intendente Pablo Garate (audio y videos)

8 febrero, 2026 793

Sobrevolando Claromecó y la zona con nuestro helicóptero, José Luis Basualdo y el intendente Pablo Garate, hicieron el cierre de este concurso que se ha desarrollado de manera exitosa.

Desde el aire el panorama fue maravilloso, mucha gente aprovechando también una jornada ideal de playa, sombrillas pegadas unas a otras, demostrando el gran disfrute en todo sentido.

“Estamos muy contentos y felices con esta fiesta de la pesca, han sido jornadas extraordinarias, le pedimos a los vecinos y visitantes, a todos, que vuelvan con tranquilidad, hay que ser prudentes y cuidadosos, atentos a los controles de seguridad en las playas y la ruta, para que la fiesta termine como tiene que terminar” dijo Garate.

