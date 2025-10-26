Cerraron los comicios con la participación más baja desde el regreso de la democracia

26 octubre, 2025 1.136

Solo el 66% del padrón electoral se acercó a emitir su sufragio. Los primeros resultados estarían luego de las 21.

A las 18, cerró la votación en todo el país. Con 66%, es la participación más baja desde el regreso de la democracia en una elección legislativa. La concurrencia estaría por debajo incluso de las PASO 2021, que fue del 67,78%.

Así lo confirmó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.

