Cerraron los comicios con la participación más baja desde el regreso de la democracia

26 octubre, 2025

Solo el 66% del padrón electoral se acercó a emitir su sufragio. Los primeros resultados estarían luego de las 21.

A las 18, cerró la votación en todo el país. Con 66%, es la participación más baja desde el regreso de la democracia en una elección legislativa. La concurrencia estaría por debajo incluso de las PASO 2021, que fue del 67,78%.
Así lo confirmó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.