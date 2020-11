Cerró la cruzada solidaria de “Unidos x Vos”: entregaron donaciones por 6 millones de pesos

Este martes a la tarde, en el Museo Mulazzi, “Unidos x Vos” realizó un informe final de su cruzada solidaria durante la pandemia del coronavirus, y en la que se entregaron donaciones a distintas instituciones de la ciudad por un total de 6 millones de pesos. De la conferencia participaron el Padre Roberto Buckle, el Intendente Carlos Sánchez y Luis Ceccarelli del comité de prensa y difusión.



El padre Buckle destacó el aporte de personas particulares, instituciones, cooperativas, empresas, legislatura, y personas de otros países, como de Alemania. “Fueron donaciones muy generosas, cuando hay una causa noble y hay un corazón que quiere hacer algo positivo, se puede. Por lo menos es nuestra experiencia”, expresó. También remarcó que “Unidos x Vos” fue una ayuda por otras instituciones, como comedores, emprendimientos y las Cáritas.

A su turno, Ceccarelli dijo que “hay un Tres Arroyos que no se ve pero que hay que caminarlo y verlo, es muy solidaria esta ciudad” y dio detalles en números de la generosidad de los tresarroyenses: “En nuestra cruzada solidaria han donado sin preguntar y nuestro gran compromiso es mostrarle a la gente que es lo que hicimos con sus donaciones. Ha pasado por las manos de ‘Unidos x Vos’ a partir de las donaciones aproximadamente 6 millones de pesos, en 6 capítulos de nuestra organización, de los cuales están dimensionados en alimentos que se entregaron. Es muchísimo”.

“Un millón de pesos pasó por una cuenta que era del club ‘24 de Abril’ en dinero en efectivo, más alcancías que pusimos en distintos puntos de la ciudad y por ahí la gente depositó 350 mil pesos. Para dar otro numero, la gente de Balcarce nos donó aproximadamente 75 mil kilos de papas. También se compró 260 frazadas cuando hicimos la campaña en invierno de ropa de abrigo de cama, todo con dinero que donó la gente”, agregó.

Finalmente el Intendente dijo que “los tresarroyenses teníamos que hacer algo por eso convoque a Defensa Civil y la primer imagen que tuve es que cuando convocamos a las instituciones vinieron todas. De esa reunión salió que la forma de trabajar más productiva era trabajar todos juntos. Ese fue el común denominador de todas las instituciones, y a los pocos días se pusieron a trabajar. Esto me llenó de orgullo y de emoción de que Tres Arroyos tenga esa inteligencia para utilizar la estrategia de estar todos juntos para poderle dar más resultados a cada una de las cosas que nos toca hacer en la vida. Fue un esfuerzo muy grande y el resultado está”.

“Como intendente agradecerles muchísimo a las instituciones y como vecino de Tres Arroyos un orgullo inmenso de que tengamos esta solidaridad abierta, transparente, unida, algo que me llega a emocionar y pedirle a Dios por intermedio del Padre y de todas las iglesias que esto siga así, que Tres Arroyos siga teniendo esta gente, que Tres Arroyos va a seguir caminando con la frente en alto porque estamos todos unidos, porque no somos egoístas, somos solidarios”, cerró.

