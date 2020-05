Cerró sus puertas el gimnasio Atenas

20 mayo, 2020

El gimnasio Atenas, ubicado en Hipólito Yrigoyen 771, cerró sus puertas tras 15 años de funcionamiento en nuestra ciudad.

La profesora Ana María González, su propietaria, dijo a LU 24 que por la pandemia “la situación no era la adecuada. Yo siempre he alquilado, nunca fui propietaria y no podía dejar que el dueño del lugar siga acoplándose a nuestra economía”.

“Decidimos cerrar por una cuestión de responsabilidad. No tenemos el derecho a trabajar pero la obligación de pagar la seguimos teniendo”, agregó.

“Me parece perfecto que no nos dejen funcionar en forma grupal, pero no solo por lo que está pasando ahora. Hay que aprender a hacer la prevención, no tenemos el hábito de hacer un simulacro para lo que va a venir. De llegar el coronavirus debemos mantener esta forma de vida”, expresó. Además, señaló que por el funcionamiento propio “en el gimnasio no hay una forma de controlar”.

En el gimnasio trabajaban 5 profesores y la cuarentena “fue un impacto muy grande. Era nuestra casa. Pasé horas llorando. Así como se cierra una puerta se abre otra y ya trabajamos en un futuro proyecto”, adelantó. En este sentido, dijo que “estamos con energías, agudizamos nuestras cabezas y tenemos que seguir”.

En cuanto a realizar actividad física al aire libre utilizando tapaboca, consideró que “lo tiene que usar aquella persona que sabe que es portadora. Pero si vos tomás el recaudo de tener de 2 a 10 metros de diferencia con tu compañero no es necesario utilizarlo”.

