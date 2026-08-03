César Álvarez habló de la situación económica de los clubes de ascenso

3 agosto, 2026 0

Este lunes, en contacto con LU24, el presidente de Unión, César Álvarez, habló de la situación económica que están atravesando los clubes de Segunda División.

Expresó su preocupación por la situación económica que “está más difícil que años anteriores. Los costos están complicados de cubrir. Antes si andabas bien tenías la chance de recaudar y te quedaba un resto”.

También dijo que “de un tiempo a esta parte mermó la concurrencia a la cancha y, por lo tanto, ha disminuido la recaudación. Estamos 200.000 pesos abajo y abrir las canchas te sale 750.000, entre efectivos policiales y árbitros”.

Aclaró que hablaron con los jugadores quienes no podían pagarles porque se tuvo que dar obligada prioridad a la luz y otros gastos como la policía: “tenés que depositar el dinero si o si en la semana”. Además, expresó que si los costos aumentan será aún más difícil afrontar el gasto ya que la recaudación no va en sintonía y que podría llegar a haber un parate en el futbol por esta situación.

Dijo que la situación socioeconómica del país hace que la gente tenga que ajustar “le da prioridad a otra cosa”. Además, jugar los sábados también perjudica, según su óptica, porque hay muchos torneos paralelos a la Liga, como inferiores y amateurs.

Se refirió a la reunión que tuvieron los dirigentes de Segunda con el Intendente Pablo Garate, a quien le pidieron reducir de 6 a 4 efectivos policiales. “Con eso bajamos un poquito”.

Sobre la necesidad de buscar alternativas: “hay que usar la imaginación para sacar esto adelante porque es una Liga hermosa. Si esto continúa así, la participación de algunos clubes se verá realmente complicada. Hay que buscarle la vuelta”.

Para finalizar expresó que deben buscarse salidas en común, beneficiosas para todos.

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