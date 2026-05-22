César Arrondo presenta “Masones y Masonería” en la Sarmiento

22 mayo, 2026 0

El profesor César Arrondo presentará en la Biblioteca Sarmiento en la tarde de este viernes, a las 19:30, su libro “Masones y Masonería”.

Habló con LU 24 y desarrolló la forma en que se produjo la idea de plasmar en un ejemplar diversos ensayos y charlas suyas, y sostuvo que “había empezado a investigar hace unos 20 años sobre La Plata, que fue diseñada como ciudad masónica, por lo que he hecho y presentado diversos artículos en distintos congresos y luego decidí completarlos un poco más y pensé por qué no le ponemos dos tapitas”.

“El libro tiene información sobre la masonería, aspectos de la vida de Sarmiento como Gran Maestro, o de Joaquín V. González, también hay datos de la masonería en Europa y cómo llegó a la Argentina; en Tres Arroyos el templo estaba donde hoy está la Cooperativa Obrera y había masones, y actualmente hay un resurgir con otros personajes, otra gente que se ha interesado en la masonería que dan testimonios de esta institución filosófica, filantrópica, progresista y laica”, dijo.

Agregó que “no solamente aparecieron en los periodos clásicos los masones, sino que hubo otras instituciones similares”, y que “para entrar a la masonería tiene que abordar aspectos como ser buena persona y de buenas costumbres y luego la masonería tendrá como finalidad mejorarlas en su calidad humana y sus principios, no solo dentro de la orden sino en su vida cotidiana”.

“La masonería ya no es secreta, sí es discreta y está en la calle, y los iniciados pueden participar de las tenidas blancas que se hacen para la gente a través de conferencias o actividades que se hacen para el mundo en general y luego tienen sus rituales, sus templos, como los católicos, protestantes o judíos porque está consagrado para realizar sus actividades. Los católicos vamos a misa los domingos y los masones se reúnen una o dos veces por mes, hay autoridades dentro de los templos”, explicó.

“En Buenos Aires había llegado a tener unos 1.200 masones y hoy día hay 12.000 y se ha extendido en toda la Argentina, y hoy día se abren nuevos grupos, gente joven, con edad de ingreso a los 18 años, lo que ha dado un poco de baja a la media porque era gente muy mayor, siempre con la premisa de mejorar interiormente como ser humano, y como dicen ellos “pulir la piedra”.

“Los más famosos fueron Sarmiento, y en Estados Unidos, Washington y otros 25 presidentes; también San Martín, Belgrano, Moreno, Dardo Rocha, que creó la ciudad de La Plata, con muchos íconos masones; también Hipólito Yrigoyen”, afirmó.

“La masonería para ciertos temas como ser la Ley 1420, se formó en una Logia Especial para formalizar esta ley de educación pública, la que redactaron y enviaron al Congreso para su análisis, en ese momento se aprobó”, finalizó.

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