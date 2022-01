Claromecó: CELCLA informa que los consumos están batiendo récords

Cesar Fuentes, responsable de la oficina técnica de CELCLA, dialogó con LU24 sobre el corte de energía eléctrica que se produjo en el día de ayer en Claromecó y aseguró que el mismo se debió a la fuerte demanda de energía producto de la ola de calor y el afluente turístico.



“Los cortes obedecieron a la troncal de San Francisco de Bellocq con salida a Claromecó, que se vio superada en la capacidad eléctrica. A las 21:20 fue el corte, cuando superamos la energía salió del servicio. Nosotros, en ese momento, nos encontramos con que la vieja troncal estaba operativa, para no demorar la situación, calculamos que teníamos energía para dos tercios de los asociados a la Cooperativa”, dijo.

“Por eso, decidimos optimizar el alimentador de media tensión N°1 que da energía a la zona céntrica, a los edificios y los comercios. Este tipo de decisiones hay que tomarlas en 1 segundo, y muchas veces terminan siendo injustas”, agregó.

“Después el segundo paso, fue energizar el alimentador N°2 que llega al Camping y al Barrio Torre Tanque, si demorábamos la operación corríamos el peligro de que la ciudad se quedara sin agua. Esas zonas fueron las más afectadas, y sufrieron un corte de casi dos horas”, puntualizó.

Sobre la cantidad de energía eléctrica que consume Claromecó en esta temporada de verano, Fuentes informó que “a esta altura no tengo los datos concretos, estamos batiendo todos los récords de energía, agua y ancho de banda de internet”.

“Acá hay una cuestión de afluencia turísticas, nosotros superamos las 200 altas de energía, son inmuebles de grandes superficies, es una situación que nos ocupa y si a esto le sumamos la ola de calor”, destacó.

“Nosotros estamos en un estado de alerta con guardias activas, monitoreando los servicios en todo momento. Este estado no es únicamente en Claromecó, hace unos días se batió el récord de demanda de energía en el país”, finalizó.

