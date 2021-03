CGT Regional Tres Arroyos proclama: “Hasta que el último nieto aparezca”

Desde la CGT Regional Tres Arroyos se realizó un comunicado con conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la última dictadura militar, proceso que se inició el 24 de marzo de 1976 a través de un golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.



Hasta que el último nieto aparezca! Por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas protagonizaron en la Argentina un nuevo golpe de Estado. Interrumpieron el mandato constitucional de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había asumido en 1974 después del fallecimiento de Juan Domingo Perón. En la madrugada del 24 de marzo de 1976 el general Jorge Rafael Videla (Ejército), el almirante Emilio Eduardo Massera (Marina) y el brigadier Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica) tiñeron de negro la historia de nuestro país.

La dictadura buscó implementar una feroz represión para “disciplinar” a la sociedad en un contexto caracterizado por la creciente organización y movilización social, cultural y política. Como su propio nombre lo indica, el Proceso de Reorganización Nacional buscaba rediseñar la sociedad en su conjunto, transformarla en el plano político, económico, social y cultural. La dictadura se propuso así eliminar cualquier oposición a su proyecto refundacional, aniquilar toda acción que intentara disputar el poder.

El dictador (asesino) Jorge Rafael Videla aseguro en una entrevista unos años después: «Le diré que frente al desaparecido en tanto este como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo… Está desaparecido». La palabra «desaparecido» distinguió tristemente a esta dictadura, fue algo que ninguno de los regímenes previos practicó: la desaparición sistemática de personas.

Este 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, seguiremos plantando memoria en cada rincón del país, con las banderas de las y los 30.000 más presentes que nunca.

Entonces desde CGT seccional Tres Arroyos proclamamos: Hasta que el último nieto aparezca! Por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente! Ahora y Siempre!

