CGT: Rubén Carabajal opinó sobre la nueva conducción de la central obrera (audio)

5 noviembre, 2025 0

Luego del Congreso de la Confederación General del Trabajo (CGT) realizado este miércoles en Obras Sanitarias, en el que se renovó el trinomio de la conducción de la central obrera, que quedó a cargo de Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros), en diálogo con LU24, Rubén Carabajal, Secretario Regional de la CGT Tres Arroyos y máximo referente del Sindicato de Camioneros a nivel local, expresó: “estamos contentos porque Camioneros es parte del trinomio y la CGT, con idas y vueltas, logró la unidad: todos tenemos que estar en la misma línea”.

Con el trinomio constituido, se rechazó la propuesta de Luis Barrionuevo para tener un único líder. “Fue un momento duro, él pujaba por un solo dirigente a la cabeza, pero la mayoría decidió mantener el formato de trinomio”, dijo.

Reforma laboral: “la postura es unánime, estamos todos en contra”

En cuanto a la reforma laboral que intenta acelerar el Gobierno Nacional, aseguró que “la postura es unánime, estamos todos en contra. En eso, no hubo discrepancias”.

Con relación a posibles medidas de fuerza, actos masivos y movilizaciones, “todavía no se ha definido nada, la nuevo comisión tiene que asentarse, pero sin dudas se va a tratar la firmeza con que se van a defender los derechos de los trabajadores”.

