CGT Tres Arroyos se adhiere a la marcha federal universitaria

22 abril, 2024

Desde la CGT Regional Tres Arroyos se sumarán a la marcha federal universitaria que se llevará a cabo este martes a lo largo y a lo ancho de todo el país. En conferencia de prensa, Héctor Somovilla, Luciano Corno y Adolfo Olivera, comentaron detalles acerca de esta convocatoria.

Por su parte, Somovilla, secretario de la juventud de la CGT, comentó: “El Consejo Interuniversitario Nacional ha convocado una marcha para mañana 23 en defensa de la educación pública gratuita y de calidad. También en reclamo por los presupuestos que la educación pública requiere y necesita para infraestructura, para inversión y para mejorar los salarios docentes.

Esto tiene que tener la participación de los jóvenes que son obviamente los más afectados y es por quiénes también nosotros pregonamos. No es una marcha sino una concentración y será a partir de las 17 horas en el CRESTA”.

En tanto, Corno, en representación del Centro de Estudiantes de Formación Docente N°167, expresó: “Todos conocemos a alguien que estudió o estudia en la Universidad pública. Si bien en Tres Arroyos no hay Universidades Nacionales, queremos decidimos hacerlo en el CRESTA para dar un abrazo simbólico en esta situación que está atravesando hoy en día”.

Y agregó: “Se hará la lectura de un documento y hasta las 18, para que quiénes para que quiénes tengan que cursar puedan ingresar y que realicen sus actividades correspondientes sin ningún tipo de interrupciones”.

Finalmente, Olivera, Secretario de Prensa de la CGT, concluyó: “Hay un gobierno que ha sido votado por la mayoría de los argentinos, lo que es absolutamente respetable y creo que así funciona la democracia. Pero los que no estamos conformes o que estamos viendo que hay cosas que se están haciendo que están mal, tenemos derecho a manifestarlo. Este es el camino, estando presente y demostrando lo que nos parece que está mal”.

