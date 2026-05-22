CGT Tres Arroyos y la posible derogación de la Zona Fría

22 mayo, 2026 0

La CGT Regional Tres Arroyos expresa su más enérgico rechazo a la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados para reformar el régimen de zona fría para dejar de subsidiar la tarifa de gas.

Nuestro Distrito está incluido en los más de 3 millones de hogares que perderían el subsidio. Esto quiere decir que el aumento que se deberá pagar será entre el 30% y el 50 %., independiente de los que eventualmente, disponganel Ministerio de Economía y la Secretaria de Energía.

El oficialismo es previsible que defienda este tipo de medida, pero cuando se analiza quienes votaron, y aparecen legisladores de la oposición por iniciativa de algunos gobernadores, sobre todo del norte del país, quienes en público suman criticas diarias al gobierno, la conducta es inentendible. No se explica por qué se le allana al gobierno no sólo esta última medida, sino el recorte a la educación, a los discapacitados, a los jubilados, a la salud, a la ciencia e investigación, etc., etc.

En resumen, en nombre de una planilla de Excel que debe ser de color azul en su resultado, están destruyendo la base social del país.

Todo es parte de un proceso de más de 50 años, donde el sistema mundo capitalista central, luego de la caída del mundo comunista, dejó de apoyar la fuerza del trabajo, para reducirla simplemente a una situación de carencias donde la canasta básica, la vivienda, la salud, la educación, la conectividad no eran ya derechos universales accesibles.

Los trabajadores no podemos permanecer indiferentes, debemos resistir y luchar contra estas políticas de invisibilización, que nos han reducido a nivel Angueto, es decir, a seres inexistentes como aquella mascota imaginaria del gran Carlos Balá, cuando decía pasear a su perrito (Angeeto) y solo se veía la correa y el collar.

Firman el comunicado remitido a LU 24, el secretario general de la entidad gremial Rubén Carabajal; la Adjunta, Noelia García, el Adjunto Juan D´Annunzio y Horacio Pili, Secretario de Formación y Capacitación Profesional.

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