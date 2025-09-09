CGT Y CFL ampliarán forestación en el Polo Educativo

El convenio CGT RegionaL TS AS – Centro De Formación Laboral 401 ampliará la forestación del predio ubicado en el Polo Educativo. Se incorporarán especies como Salicáceas, Nativas, Olivos y Frutales.

En el caso de los olivos es de destacar la donación efectuada por la empresa de Coronel Dorrego, Estilo Oliva, de Diego Hollender. Las salicáceas fue un aporte de la Dirección de Desarrollo Forestal del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Pcia. De Buenos Aires.

Para esta plantación se amplió la superficie de riego por goteo, que actualmente es aproximadamente de 1800 mts.

El trabajo de plantación se realiza con el curso de forestación y la instalación y conexión de la irrigación de agua con el curso de Montador/a de Instalaciones sanitarias domiciliarias.

Al cuidado de las especies, se encuentra trabajando personal asignado por la Secretaría de Desarrollo Social.



